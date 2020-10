Entrenador del Barça en baloncesto da positivo a Covid-19

Desafortunadas noticias para el Barcelona en baloncesto, pues el cuadro catalán informó mediante sus redes sociales que Sarunas Jasikevicius, entrenador del equipo, dio positivo a Covid-19, al igual que su asistente Darius Maskoliunas.

De acuerdo a la información proporcionada, ambos se encuentran con buen estado de salud. Ya fueron aislados y están bajo supervisión médica.

"El club ha denunciado el asunto a las autoridades deportivas y sanitarias competentes", mencionaron en el comunicado emitido a través de su portal web.

@FCBBasket head coach Sarunas Jasikevicius and his assistant Darius Maskoliunas have both tested positive for Covid-19 in the latest PCR tests

