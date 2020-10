¡Impactante! El brutal KO que propinó Joaquin Buckley en UFC

Impactante lo que se vivió este sábado en Abu Dhabi durante la quinta edición del Fight Island de UFC. Joaquin Buckley se robó las miradas del mundo entero tras el brutal nocaut que le propinó a su rival Impa Kasanganay, previo a la función estelar entre Marlon Moraes y Cory Sandhagen.

El peleador de 26 años de edad dejó paralizado a su contrincante, tras una patada giratoria de 180 grados, que le conectó directo en la mandíbula, acción que le dio el triunfo en el segundo asalto del combate, el cual desde los primeros minutos fue emocionante.

"El KO más increíble en la historia de UFC", así fue como lo catalogó la Ultimate Fighting Championship en redes sociales.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY 🤯 #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c

— UFC (@ufc) October 10, 2020