Chiefs y Bears tendrían contagiados por Covid-19

El coronavirus sigue atacando al mundo entero, y el gremio deportivo no es la excepción. La NFL se ha visto golpeada por una serie de contagios entre jugadores y staff de distintas franquicias, hecho que ha encendido las alarmas; sin embargo, la temporada sigue marchando.

De acuerdo a la información del reconocido periodista Adam Schefter, Kansas City Chiefs y Chicago Bears tendrían un caso positivo de Covid-19.

El contagio entre los vigentes campeones de la NFL se habría dado en un entrenador físico, quien ya ha sido aislado y se mantiene bajo observación médica, mientras que en el equipo de Chicago informó que fue uno de sus jugadores del equipo de prácticas.

"El sábado, los Bears trasladaron al liniero ofensivo novato Badara Traore del equipo de práctica a la lista de reserva / Covid-19", informaron en un comunicado emitido a través de su portal web.

We have moved rookie OL Badara Traore from our practice squad to the reserve/COVID-19 list.@Hyundai | #DaBears

— Chicago Bears (@ChicagoBears) October 10, 2020