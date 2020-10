"Yo lo cuidé en su adicción": Julio César Chávez Jr. tras críticas de su padre

Julio César Chávez Jr. no se quedó callando ante las críticas que su padre le hizo tras perder su último combate ante su compatriota Mario Cazáres. La leyenda del boxeo mexicano mencionó que a sus hijos les "faltó hambre" para triunfar en el mundo del deporte, hecho en el que no estuvo de acuerdo el junior.

"No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada. Mis padres se habían divorciado, y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción", mencionó el pugilista azteca.

Ante ello, Julio César Chávez Jr. aseguró que todas las situaciones complicadas que vivió a nivel familiar, le ayudaron para salir adelante. "Todo eso me dio el hambre de ser campeón del mundo y continuar a pesar de que no siempre me han ayudado".

El junio pretende tener dos peleas más en este 2020. La próxima se tiene planeada que sea en noviembre, aunque el rival aún no se confirma.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Fallece joven promesa del automovilismo en un accidente La española Laura Salvo perdió la vida al chocar con un árbol en el primer tramo del Rally Vidreiro, sexta carrera del Campeonato de Portugal

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV