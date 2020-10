Cristiano Ronaldo revela que Catar 2022 será su último Mundial

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol pero su carrera poco a poco va llegando a su fin. El portugués adelantó que dejara su selección al finalizar el próximo mundial.

“La Copa del Mundo de 2022 será la última para mí”, declaró el delantero de la Juventus a Sportbible.

Cristiano Ronaldo: "The 2022 FIFA World Cup will be my last" 🇵🇹😭 pic.twitter.com/seRPHCjrb4

— SPORTbible (@sportbible) October 11, 2020