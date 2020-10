VIDEO: Mike Tyson luce en malas condiciones durante una entrevista

Mike Tyson vuelve a estar en el ojo del huracán después de que durante una entrevista se viera en un mal estado.

El ex campeón mundial de peso completo fue entrevistado en el programa Good Morning Britain, en donde parecía desconcentrado, le costaba generar frases completas y parecía agotado.

Los conductores Piers Morgan y Sussana Reid trataron de amenizar la sección, pero fue complicado debido al estado de ‘Iron Mike’.

En el programa se mostró un momento, incluso, en el que Mike Tyson cerró los ojos mientras le hacían una pregunta, y bajó la cabeza hasta casi salir del cuadro mientras era cuestionado por su regreso a los cuadriláteros.

Horas después, el ex pugilista publicó un tuit en el que aclara qué fue lo que sucedió.

“Hey, amigo Piers Morgan y Gran Bretaña. Traté de mantenerme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido, y como un león soy difícil de despertar una vez que me duermo. Estoy entrenando duro y yéndome a dormir temprano. No tenía monitor así que no podía verlos a ustedes, y me olvidé de ver a la cámara”, tuiteó Tyson.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.



— Mike Tyson (@MikeTyson) October 13, 2020