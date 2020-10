El Estadio Cuauhtémoc tendrá público a partir de la jornada 15

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, confirmó esta mañana en conferencia de prensa que el Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas a la afición para los encuentros que la Franja juegue como local; es decir, a partir de la jornada 15 del torneo Guard1anes 2020, los seguidores poblanos podrán asistir al recinto para ver a su equipo.

"Es un estímulo hacia la gente por su buen comportamiento. Hay que agarrar matracas y apoyar a la Franja, pero con todos los protocolos", mencionó el mandatario este jueves.

Hasta el momento, la Liga MX y el Club Puebla no se han manifestado al respecto, aunque en el protocolo que emitieron ayer sobre el regreso de la afición a los estadios, señala que la decisión final dependerá de las autoridades locales.

En el caso de la Franja, para el partido ante León de la jornada 15, ya habría público en las gradas, aunque deberán cumplir con las estrictas medidas para evitar posibles contagios de Covid-19. Para la fecha 17, recibirán al Atlético de San Luis, duelo que concluiría su participación en el certamen si no entran al repechaje para la Liguilla.

Eso sí, Miguel Barbosa aseguró que si los aficionados no cumplen con el protocolo, no volverán al estadio hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde. "Si es imposible controlar a la gente, ya no habrá otro partido, hasta que estemos a niveles de verde, pero son dos partidos, para el cierre de la temporada", añadió.

Debido a que la curva de contagios #COVID19 es estable y va a la baja, se permitirá el regreso de la afición al estadio Cuauhtémoc, específicamente para los últimos encuentros del @ClubPueblaMX, anunció el gobernador @MBarbosaMX en videoconferencia. pic.twitter.com/afZWm8jjAO — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 15, 2020

