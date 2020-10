Pablo Guede señala que para Xolos "la Copa MX es como la Champions League"

El hacha pende sobre el cuello de Pablo Guede, actual entrenador de Tijuana, y él lo sabe. Se habla de que si no gana la final de Copa se irá, y aunque está consciente de esto, no se vuelve loco y acepta la realidad.

"Sé qué necesitan sangre, saber si me van a echar o no. Soy consciente de todos los cambios que hubo, las cosas malas que nos pasaron, no hicimos una gran pretemporada. No creo que un triunfo me haga tener oxígeno o una derrota me lo haga perder. No pierdo tiempo en pensar en eso".

Valora la Copa, aunque antes no se haya hecho: "No viví antes si a la Copa le dieron valor o no. Pero hoy es súper importante porque es una Copa, un trofeo y que cada quien le dé el valor que sea. Para mí es como la Champions".

Anímicamente está "por los cielos. Estar en una final es hermoso, es un privilegio disputar una final".

Futbolísticamente aceptó que: "Todo me preocupa de Monterrey, Me quita el sueño por supuesto. Mohamed es un gran entrenador, tiene grandes futbolistas, mucha variedad en cada una de las líneas. De Monterrey te preocupa todo, pero en el buen sentido y no se transforma en miedo, si no en mantenerse alerta".

Lo que se vive en la Liga, asegura, no contará para esta serie de dos juegos, el primero a disputarse en el estadio Caliente de Tijuana:

"Carece de importancia el momento que esté pasando cualquier equipo para cuando se juega una final, si estamos bien o mal, regulares o irregulares, es una final. Sabe que no hay día después".

En el torneo de Liga, Xolos le ganó 2-1 a Monterrey, pero eso, "no va a tener nada que ver para estos dos partidos. Es el primer tiempo de la final, todo va a quedar abierto para la vuelta. No hay que desesperarse, hay que saber que hay un juego de vuelta esperando, los último 90 minutos van a ser los definitivos".

No hay ventajas fehacientes: "Él no sabe mi alineación, yo no sé su alineación. No tenemos ventajas sobre ellos, tampoco ellos la tienen sobre nosotros. Serán 180 minutos apasionantes y no serán fáciles".

¿Cómo se ve al final de la serie?, le preguntan.

– "No tengo la menor idea, primero mi entrenamiento, después el juego, la recuperación y lo que venga. Voy al día a día".