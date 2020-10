América supera a Chivas como el equipo más popular de la Liga MX en Estados Unidos

La pasión por el América continúa creciendo en México y afuera de sus fronteras, así lo demostró un estudio.

De acuerdo a la agencia de mercadotecnia, Glit Edge Soccer Marketing, el club azulcrema figura entre los 10 equipos más populares en los Estados Unidos, al ubicarse en la novena posición y es el mejor ubicado entre los equipos de la Liga MX.

El estudio tomó como base encuestas en internet, criterios de tendencia y búsqueda en Google, además del alcance en redes sociales.

La lista contempla a los 20 clubes con más seguidores y está liderada por el Barcelona, seguido por el Real Madrid. Manchester United completó el top 3 en el listado.

Chelsea, Arsenal, Juventus, Manchester City y Tottenham completan el top 10. Mientras que por la Liga MX aparecen Chivas, en la posición 13, Rayados de Monterrey en el lugar 15 y Cruz Azul, en el 20.

El Galaxy de Javier Hernández y Jonathan Dos Santos, fue el club de la MLS que mejor aceptación tiene con el doceavo lugar

— Gilt Edge Soccer Marketing (@SoccerMarketing) October 21, 2020