VIDEO: Bolichista casi pierde el pulgar en plena competencia

Una escalofriante escena se vivió en la final de la Copa Weber de boliche después de que uno de los participantes casi perdiera un dedo en plena competencia.

Dominic Barrett, uno de los jugadores más importantes en Inglaterra, representando al equipo de Europa en la final, lanzó la bola en busca de un spare, pero un protector de su pulgar derecho se fue en la bola.

El bolichista celebró a pesar de la hemorragia que sufría ante la preocupación de compañeros y rivales.

Las cámaras en “slow motion” captaron el momento del percance, donde la bola y aún así derribando el pin.

Afortunadamente el deportista no sufrió un mayor percance.

A pesar del esfuerzo, el equipo europeo cayó frente al de Estados Unidos en la final por un resultado de 23-18 para conseguir su tercer título consecutivo.

Now, you don't see that every day 😯

As spares go from Dominic Barrett 😯#WeberCup pic.twitter.com/SDSj8jOI1o

— Weber Cup (@webercup) October 21, 2020