Gerard Piqué acepta una reducción de sueldo del 50%

No es un secreto la crisis económica que atraviesa el Barcelona, mismo caso que otros grandes clubes de Europa, debido a la pandemia por el coronavirus. Ante ello, han solicitado a su plantilla una reducción de sueldo, a la cual la mayoría, se negó.

Luego de su debut triunfal en la UEFA Champions League, el cuadro culé anunció cuatro renovaciones: Gerard Piqué, Ter Stegen, Lenglet y De Jong, de los cuales, el zaguero español fue el único que aceptó una reducción en su salario del 50%, pues los otros tres, únicamente fue el 30%, así lo informó el diario SPORT este jueves.

PLANTILLA ENVÍA CARTA

Desde la semana pasada el tema está sobre la mesa. La mayoría de los jugadores no están dispuestos a aceptar una nueva baja salarial, por lo que le habrían enviado un burofax y, posteriormente una carta a la directiva culé, en donde explican su sentir ante dicha solicitud.

Hasta el momento, Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva no se han manifestado al respecto. Lo que es una realidad, es que la polémica interna en el Barcelona no pretende tener un final cercano, aunado a lo deportivo, que no atraviesan su mejor momento.

