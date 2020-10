Enrique Garay reveló que un compañero de TV Azteca le robó 3 mil dólares

Un capítulo oscuro entre las oficinas de TV Azteca fue revelado por Enrique Garay, cuando recordó que un compañero le robó cerca de 3 mil dólares.

El analista contó la anécdota a través de sus redes sociales en donde rememoró que en la televisora se realizaban apuestas en casinos y el compañero jamás le entregó el dinero del premio.

"En una ocasión yo gané una buena lana, según mi recuerdo eran 2 mil 950 dólares, un buen billete, como 60 mil pesitos. Cuando tú ganas una apuesta tienes un ticket, es un cheque al portador, porque vale dinero y lo cobras, entonces yo le dije al Tona: 'Por favor hay que cobrar esa lana"", explicó.

Les cuento esta historia agridulce en el Anecdotario. 📚 pic.twitter.com/lubiA1ldiF — Enrique Garay (@quiquegaray) October 20, 2020

Por si no lo viste FIFA reconoce a México como un 'verdadero gigante de Latinoamérica'

En la anécdota, Garay recuerda que los días pasaron y el compañero no dio la cara hasta que un día se enteró que abandonó la televisora.

“El tema es que pasaron los días y yo le preguntaba al Tona si ya había cobrado mi lana y él me decía que no, que tenía que ir desde el Ajusco hasta Tlalnepantla, entonces creí que no tenía tiempo. Yo le decía 'Oye, te encargo mi lana porque sí es un buen billete'. Y de pronto dejó de ir a trabajar. ¿Y mi lana? Me la aplicó. Nunca llegó mi lana, nunca me pagó y la historia es que jamás volvimos a saber del Tona", señaló el comentarista.

Pero esta no es la primera vez que se toca el tema, ya que el analista de ESPN Barack Fever, junto al comentarias Alex Blanco, de Fox Sports, recordaron el penoso momento en el podcast de Fever, en donde el integrante del programa “La última palabra” fue como invitado.

"La anécdota de Tonatiuh y Enrique Garay precipita la salida de Tonatiuh, no solo del canal, sino del país, fue auxiliar de Arias, pero dentro de los medios no volvimos a saber", confesó Alex Blanco

"Él sigue trabajando de hecho con Arias, hasta hace poco que Arias estaba en Veracruz, que sufrió también los no pagos y fue lo último que supe, de repente estoy en contacto con él, pero desapareció de los medios", completó Barak Fever

Aunque no lo revelaron, todo indica que el personaje es Tonatiuh Cueva, ex auxiliar técnico del Veracruz en la era de Enrique López Zarza.

Entérate Ex estrella de la NBA y los SuperSonics Shawn Kemp inaugurará su tienda de cannabis

Puedes revivir su anécdota a partir del 1:25:00.