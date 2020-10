Lewis Hamilton enciende la polémica, ¿se va a Renault?

El seis veces campeón del mundo en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, levantó la polémica este jueves en el deporte motor. El piloto británico utilizó un outfit con color amarillo y negro, situación que aprovechó Mercedes para interactuar con sus seguidores, señalando que con esa vestimenta, aumentan los rumores de su arribo a Renault, escudería con las mismas tonalidades.

"Lewis alimenta los rumores de que se une a Renault usando esto", fue el texto que compartió Mercedes junto a la postal de su piloto estrella.

Lewis fuels rumours he's joining @RenaultF1Team by wearing this 🔥 yellow and black look… 💛🖤 pic.twitter.com/RQJYPSlwsR

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 22, 2020