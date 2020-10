Checo Pérez, sin la mejor actuación en las prácticas de Portugal

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, no tuvo la mejor actuación en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Portugal, las cuales se desarrollaron este viernes.

En el primer entrenamiento del día, el deportista tapatío culminó en la séptima posición. Mercedes dominó con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton en el primer y segundo puesto, respectivamente. Max Verstappen de Red Bull fue tercero.

Los Ferrari siguen sin dar una. Charles Leclerc fue cuarto, mientras que Sebastian Vettel culminó en la decimoprimera posición.

