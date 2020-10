Khabib Nurmagomedov anuncia su retiro tras contundente victoria sobre Gaethje

Con dedicatoria especial a su padre fallecido, Khabib Nurmagomedov regresó al octágono de UFC para retener el título mundial de peso ligero frente al norteamericano Justin Gaethje en el evento estelar del UFC 254, que se realizó en la burbuja de Abu Dabi.

Un combate que fue dominado de principio a fin por el ruso, Gaethje intentó conectarlo en el primer asalto sin muchos frutos mientras que el campeón logró el derribo e intentó la rendición en los últimos segundos,

El segundo round de la pelea marcó el principio del fin para el estadounidense, después de que Khabib volvió a ejecutar un derribo y realizó un estrangulamiento triangular – sanjaku-jime- para llevarse la victoria.

Lo duerme!!!! @TeamKhabib somete a Gaethje y retiene el título! Una celebración emocional para rendir tributo a su padre #UFC254 pic.twitter.com/ru6tuHVMFk — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

Con este resultado Khabib llegó a un récord de 29-0 en su historia y su triunfo 13 en UFC.

Tras la pelea, el ruso anunció su retiro de las Artes Marciales Mixtas y le dedicó el triunfo a su padre, quien falleció este año a causa del Covid-19.

“Hoy es mi última pelea. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre. Con él soñaba en ser campeón, pero no como estoy ahora. Solo tengo a mi madre ahora y quiere pasar más tiempo con ella. El martes seré campeón indiscutido: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco”, dijo en la entrevista con lágrimas en sus ojos y lanzó sus guantes a la lona.

"Esta es mi última vez aquí. No hay manera de que vuelva sin mi padre" @TeamKhabib #UFC254 pic.twitter.com/f5ZU4IArLh — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

Tras el anuncio, UFC publicó un emotivo video recordando al padre del campeón ruso.

