"Es un puto escándalo": directivo del Barça tras polémico penalti

El Real Madrid se impuso por 3-1 ante el Barcelona en el Clásico de España, que se celebró en la cancha del Camp Nou este sábado. La polémica no se hizo esperar en un partido de alto calibre. El VAR tuvo que intervenir para concederle una pena máxima al cuadro merengue, luego de un jalón de Lenglet a Sergio Ramos.

Aunque el penalti fue bien marcado por el silbante Juan Martínez Munuera, evidentemente la decisión causó molestia en el seno culé. Xavi Vilajoana, directivo del Barcelona, explotó en Twitter, arremetiendo contra el árbitro.

"Esto es un puto escándalo. Manuera te puedes ir a cagar", escribió en redes sociales, mensaje que inmediatamente borró; sin embargo, ya había sido demasiado tarde, pues algunos de sus seguidores capturaron el tuit para después compartirlo.

Ante el revuelo generado, el directivo culé tuvo que ofrecer disculpas públicas. "Reconozco que en caliente no he utilizado las palabras más adecuadas, así que pido disculpas si alguien se ofendió", escribió, aunque continuó defendiendo su postura.

Reconec que en calent no he utilitzat les paraules més adients,així que demano disculpes si algú s'ha pogut sentir ofès.Malgrat tot,segueix sent escandalós:Lenglet "agafa" de la samarreta instintivament quan rep l'empenta i en cap cas provoca penaI. Qui ha jugat a futbol ho sap.

— Xavi Vilajoana (@XaviVilajoana) October 24, 2020