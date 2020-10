Muere canterano del Manchester City a los 17 años

El futbol nuevamente se viste de luto. Jeremy Wisten, canterano del Manchester City, perdió la vida el pasado fin de semana, así lo informó el cuadro inglés, que lamentó la pérdida del juvenil de apenas 17 años de edad.

"La familia del Manchester City está entristecida al enterarse del fallecimiento del ex jugador de la Academia Jeremy Wisten. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares. Nuestros pensamientos están contigo en este momento difícil", escribieron a través de Twitter.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 25, 2020