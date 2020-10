El jugador que menospreció a Raúl Jiménez, lo coloca dentro de los mejores de la Premier

El tiempo hace recapacitar y superar viejas rencillas. Esto sucedió en la Premier League, en donde el delantero del Watford, Troy Deeney, aplaudió las cualidades de Raúl Jiménez, uno de los goleadores en Inglaterra.

"Raúl Jiménez es un muy buen jugador. Su ritmo de trabajo en el frente es notable. No les da a los defensores un momento de paz. Puede vincular el juego, puede anotar con el pie izquierdo, con el pie derecho y tiene la capacidad de crecer y ser un jugador mucho mejor y completo. Solo va a mejorar", dijo en entrevista para Talksport.

¿Cuál fue el historial entre Deeney y Jiménez?

El 7 de abril de 2019 el Wolverhampton cayó frente al Watford en las Semifinales de la FA Cup de manera agónica.

Raúl Jiménez había celebrado su tanto con una máscara, algo que no le cayó nada bien a Deeney. "Estoy contento de que se pusiera la máscara, la podría usar ahora mismo también, porque ahora es un perdedor”, dijo con los medios tras el triunfo.

Remember when Troy Deeney called @Raul_Jimenez9 a Loser?

He just got relegated.. 🤡

¡Raul, préstale las mascara! pic.twitter.com/d85tZagcWS

— Wiso Vazquez (@WisoVazquez) July 26, 2020