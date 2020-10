Federico Viñas, contagiado de Covid-19 previo a enfrentar a Tigres

América ha sido uno de los equipos que menos contagios por Covid-19 ha presentado; sin embargo, previo a la jornada 16 del torneo Guard1anes 2020, en donde enfrentarán a Tigres, informaron de un jugador que dio positivo. Aunque su identidad no fue revelada, Federico Viñas confirmó instantes después de su contagio.

La institución de Coapa realizó un total de 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de los cuales únicamente resultó un positivo. El futbolista es asintomático, se encuentra aislado y bajo supervisión médica.

"El Club América mantendrá la aplicación estricta de los protocolos de salud de la LIGA MX, así como el monitoreo permanente del estado de salud de sus integrantes", se lee en el comunicado emitido.

“Hola a todos, buenos días primero que nada. Quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de Covid-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado, pero es lo que tocó. También quiero decirles que no se relajen, tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien", escribió a través de su cuenta de Instagram.

El equipo que dirige Miguel Herrera recibirá en el Estadio Azteca a los Tigres de la UANL, uno de los rivales que más se le complica durante los últimos años; además, será un duelo vital para ambas escuadras, en busca de quedar entre los primeros cuatro puestos de la tabla general.

