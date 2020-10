"No me interesa que pite César Ramos": Alfredo Talavera

No es un secreto la mala relación que sostiene Alfredo Talavera y César Ramos, muestra de ello es la polémica expulsión del guardameta universitario durante el duelo ante León, el cual se dio el pasado 21 de septiembre durante la jornada 11 del torneo Guard1anes 2020.

A más de un mes, Talavera y Ramos volverán a verse las caras, pero ahora para el compromiso que Pumas sostendrá ante Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, situación que no le preocupa al portero mexicano, ya que él se enfoca en el tema deportivo y en el objetivo de sumar tres puntos que los mantengan entre los primeros puestos de la tabla general.

"El árbitro que venga siempre hará su trabajo. No me causa nada que sea César (Ramos) o el que sea, no me interesa", señaló el guardameta. "Como futbolistas buscamos concentrarnos en lo nuestro, y el árbitro y el rival son factores que no podemos controlar. Si nos concentramos en lo de nosotros, no nos vamos a enterar ni quien pitó", añadió.

Foto tomada: MEXSPORT

Tala también dijo que llegar a Pumas "fue una de las mejores decisiones de su vida", pues considera que desde el minuto uno, se vio la seriedad de la institución. "Estoy agradecido. Ha sido una de las decisiones más importantes en mi vida", señaló.

Con 38 años de edad, el nivel de Alfredo Talavera es innegable, el cual buscará mantener para conseguir su llamado a la Copa del Mundo de Catar 2022, a la que llegaría con 40 años. "Estoy completamente seguro y convencido que así va a ser, porque ya lo decreté. Seguiré trabajando en eso. Pero primero el presente y por añadidura se van a dar las cosas. Ahorita hay una Liguilla que jugar y una Final que ganar, lo demás vendrá solito", sentenció.

