Liga MX: partidos, horarios y transmisión de la J16, Guard1anes 2020

El cierre de la fase regular de torneo Guard1anes 2020 se acerca. Este fin de semana se disputará la jornada 16, penúltima del campeonato y la cual tendrá grandes encuentros. Tigres y Rayados harán lo posible por bajar de los primeros puestos a los capitalinos, cuando se enfrenten al América y Cruz Azul, respectivamente. Equipos que no tienen margen de error, si es que desean permanecer dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti visitarán a las Águilas en el Estadio Azteca, y aunque el duelo está lejos de ser considerado un Clásico, sí es un partido que levanta emociones, ya que se enfrentan dos equipos protagonistas del futbol mexicano, que han aumentado su rivalidad durante la última década.

Si la escuadra regiomontana sale de la capital del país con los tres puntos, América estaría en serios problemas para clasificar directo a Liguilla, pues ya no dependería de sí mismo en la última fecha, por lo que es probable que se fuera al repechaje. Un empate, podría dejar a los dos entre los primeros cuatro puestos, aunque esto dependerá del resultado del encuentro entre Monterrey vs. Cruz Azul y Pumas vs. Chivas.

Otro de los duelos que podría mover posiciones, es el de Rayados vs. la Máquina; los pupilos de Antonio Mohamed intentarán hacer valer su localía ante el cuadro celeste, que sigue sin exhibir su mejor versión rumbo a la fase final. Si la Pandilla conquista el triunfo, tiene serias aspiraciones a meterse a Liguilla directa, pero si Cruz Azul consigue los tres puntos, se mantendrá como sublíder general, pues ningún resultado le afectaría.

Otro de los duelos más atractivos de la jornada 16, lo protagonizará Pumas vs. Chivas, dos clubes catalogados grandes del futbol mexicano se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos atraviesan realidades distintas, mientras que los felinos buscan permanecer entre los mejores cuatro, el Rebaño Sagrado sueña con evitar una nueva crisis deportiva, aunque su lugar en el repechaje, ya está asegurado.

PARTIDOS DE LA JORNADA 16

Atlético de San Luis vs. Mazatlán | jueves 29 de octubre | 21:00 horas | por ESPN 2

| jueves 29 de octubre | 21:00 horas | por ESPN 2 Necaxa vs. Toluca | viernes 30 de octubre | 19:30 horas | por Azteca 7 y TUDN

| viernes 30 de octubre | 19:30 horas | por Azteca 7 y TUDN Tijuana vs. Pachuca | viernes 30 de octubre | 21:00 horas | por Fox Sports 2

| viernes 30 de octubre | 21:00 horas | por Fox Sports 2 Juárez FC vs. Querétaro | viernes 30 de octubre | 21:30 horas | por Azteca 7, TUDN y ESPN 2

| viernes 30 de octubre | 21:30 horas | por Azteca 7, TUDN y ESPN 2 Atlas vs. Puebla | sábado 31 de octubre | 17:00 horas | por Izzi

| sábado 31 de octubre | 17:00 horas | por Izzi Pumas vs. Chivas | sábado 31 de octubre | 19:00 horas | por Canal 5 y TUDN

| sábado 31 de octubre | 19:00 horas | por Canal 5 y TUDN Monterrey vs. Cruz Azul | sábado 31 de octubre | 21:00 horas | por Fox Sports 2

| sábado 31 de octubre | 21:00 horas | por Fox Sports 2 América vs. Tigres | domingo 1 de noviembre | 17:30 horas | por Las Estrellas y TUDN

| domingo 1 de noviembre | 17:30 horas | por Las Estrellas y TUDN León vs. Santos | lunes 2 de noviembre | 21:00 horas | por Fox Sports 2

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Renata Zarazúa gana el Premio Nacional del Deporte 2020 La ceremonia de entrega del premio se realizará el próximo 20 de noviembre

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV