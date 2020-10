Alfa Romeo confirma a Raikkonen y Giovinazzi para 2021

El finlandés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi continuarán una temporada más como pilotos de Alfa Romeo, por lo que cumplirán su tercer curso con la marca transalpina en el Mundial, ha confirmado el equipo de Fórmula 1 este viernes.

De esta manera, el campeón del mundo en 2007, de 41 años, prolonga su vinculación con el equipo después de haberse convertido el fin de semana pasado en el Gran Premio de Portugal en el piloto con más participaciones en Grandes Premios de la historia, con 327.

Desde que debutó en el Gran Circo de la mano de Sauber en 2001, el finlandés ha pasado por McLaren, Ferrari, Lotus y Alfa Romeo. En 2007, en su primer año en la 'Scuderia', se proclamó campeón del mundo, coronando un palmarés en el que figuran 21 victorias, 103 podios y 18 poles.

BREAKING: Kimi Raikkonen and Antonio Giovinazzi will stay with @alfaromeoracing in 2021#F1 pic.twitter.com/hc39pDRGcD

— Formula 1 (@F1) October 30, 2020