Simona Halep da positivo por coronavirus

La tenista rumana Simona Halep, número dos del mundo, ha anunciado este sábado que ha dado positivo por coronavirus y está en cuarentena hasta que supere la enfermedad, además de sufrir "síntomas leves".

"Hola a todos, quería informarles que he dado positivo por la Covid-19. Me aíslo en casa y me estoy recuperando bien de los síntomas leves", escribió Halep en su cuenta de Twitter.

"Me siento bien… superaremos esto juntos", añadió la doble ganadora de un 'Grand Slam'. Halep, de 29 años, puso fin a la presente temporada con su eliminación en octavos de final en Roland Garros, donde cayó contra la polaca Iga Swiatek, a la postre campeona del torneo.

Halep no participó en la última edición del US Open por motivos de seguridad relacionados con la pandemia. Volverá a las canchas cuando supere el coronavirus, de cara a preparar el comienzo de 2021.

Por si no lo viste Joao Maleck es sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión

Publimetro te recomienda

Real Madrid se aferra al liderato con victoria sobre el Huesca Eden Hazard reapareció en el partido tras una lesión y fue quien abrió el marcador en una amplia victoria del campeón de España por 4-1