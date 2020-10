Valtteri Bottas arrebata la pole en Emilia-Romaña; 'Checo' fuera del Top 10

En una atípica clasificación, Valtteri Bottas ha firmado este sábado la pole position del Gran Premio de Emilia-Romaña, tercera prueba de la temporada en tierras italianas, por delante de su compañero Lewis Hamilton y Max Verstappen, de Red Bull.

El finlandés sumó su cuarta pole del año y la decimoquinta en su carrera en un circuito que fue dominado de principio a fin por los pilotos de Mercedes, quienes fueron los únicos en completar la vuelta al mítico trazado de Imola en menos de un minuto y 14 segundos.

Ahora, la pista de Emilia Romaña, que no vivía un Gran Premio de Fórmula 1 desde el de San Marino en 2006, será la sede para que Lewis Hamilton continúe incrementando su legado en el ‘Gran Circo’, después de superar el récord de victorias de Michael Schumacher, con 92 triunfos, apenas la semana anterior en Portugal.

Conduciendo en la pista en la que el ídolo de su infancia Ayrton Senna perdió la vida, Hamilton finalizó 0,097 segundo detrás de Bottas, quien registró una vuelta de 1 minuto, 13.609 segundos.

"Esta pista es hermosa y es una gran sensación conseguir la pole. ¡Tuve temblores después! Sabía que en la última vuelta tenía que arriesgarme e ir fuerte y el coche respondió. Es un buen lugar para empezar mañana y lo estoy deseando", declaró Bottas al finalizar la clasificación.

Mercedes puede llevarse su séptimo título consecutivo de constructores el domingo a menos que Red Bull le supere por 34 puntos — algo que no ha hecho en más de cuatro años.

El mexicano Sergio Pérez no tuvo la mejor clasificación en la tercera cita en Italia y no podrá largar dentro del Top 10 en Imola.

‘Checo’ quedó eliminado en la segunda ronda por apenas una centésima, por lo que comenzará en el lugar 11, junto a Esteban Ocon.

Por su parte, su compañero Lance Stroll también quedó rezagado y largará desde la posición 15.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) que no se clasifica en el top10 desde la cuarta prueba del mundial y quien reemplazará al mexicano en Racing Point,, comenzará en el lugar 14.

Pierre Gasly busca volver a sorprender al mundo y con una buena clasificación se metió a la segunda línea de arranque, en cuarto lugar.

El australiano Daniel Ricciardo (Renault), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri), el británico Lando Norris (McLaren) y Carlos Sainz, completaron el 'Top 10'.

