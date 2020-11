Barça gana y es líder en Champions League pero sigue sin convencer

Está claro que el Barcelona atraviesa un momento crítico en cuanto a lo deportivo, pues el cuadro español está lejos de exhibir su mejor versión, muestra de ello es lo que sucedió este miércoles en el Camp Nou, durante el duelo de Champions League frente al Dinamo, el cual ganaron por 2-1, pero dejaron una serie de dudas por resolver.

El conjunto ucraniano llegó con bajas importantes al compromiso, luego de un brote de Covid-19 en la plantilla. Sin embargo, no se achicaron en ningún momento e hicieron sufrir a los pupilos de Ronald Koeman.

Lionel Messi abrió el marcador al minuto 5, tras cobrar un penalti; el astro argentino no ha podido marcar en lo que va de la temporada, si no es desde los once pasos. Instantes después, Antoine Griezmann firmó un grosero error frente al arco rival, dejando escapar la segunda anotación.

Los locales fueron superiores en gran parte del encuentro, pero el Dinamo no se cansó de insistir, aunque sus jugadas no prosperaron al tener frente a ellos a Ter Stegen, quien tuvo un gran regreso, tras la operación en la rodilla. Pero si de arqueros se trata, tampoco se puede dejar de lado la gran actuación que tuvo el juvenil de apenas 18 años de edad, Ruslan Neshcheret.

En la parte complementaria, Gerard Piqué puso el segundo tanto, tras un remate con la cabeza. Al 75’ Viktor Tsygankov descontó para el Dinamo, pero el tiempo no les alcanzó para más. El Barça mantiene el paso perfecto en fase de grupos y acaricia los octavos de final, además de ser líder del grupo G con nueve unidades, aunque es innegable que está lejos de su mejor versión.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

‘Barby’ Juárez recibe paliza, pierde título y alega que guantes de ‘Cobrita’ estaban alterados Mariana perdió el título mundial de peso gallo ante Yulihan Luna en Cancún

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV