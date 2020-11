Rafael Nadal avanza a cuartos de final en el Masters 1000 de París

El tenista español Rafa Nadal firmó otra victoria trabajada este jueves en el Masters 1000 de París al superar por 6-1 y 7-6 al australiano Jordan Thompson, con lo que accedió a una cita española con Pablo Carreño en cuartos de final.

El número dos del mundo y primer cabeza de serie en la cita parisina saltó arrollador con un 6-1 intratable. Agresivo, muy metido en pista, leyendo bien el saque del rival y buscando el nivel que fue a buscar a París, antesala de las Finales ATP de Londres.

Un Thompson que venía de buenos partidos reaccionó en la segunda manga, varió con su saque y aguantó de pie hasta una muerte súbita en la que Nadal celebró su victoria mil uno en la ATP. Ahora al balear le espera un Carreño que superó (7-5, 6-2) al eslovaco Norbert Gombos, aún vivo por estar en esa cita de Maestros.

