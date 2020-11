Justin Turner no será castigado por la MLB tras violar protocolo en festejo de Dodgers

Tras la polémica alrededor de Justin Turner, jugador de los Dodgers, en donde festejó con sus compañeros a pesar de dar positivo por Covid-19, la MLB anunció que no será castigado por la liga.

A través de un comunicado, el comisionado Rob Manfred comunicó el fin de la investigación sobre el pelotero, quien abandonó el sexto juego de la Serie Mundial por un retraso en sus pruebas realizadas.

“Aunque la creencia del Sr. Tuner puede haber sido producto de una mala comunicación, al menos dos empleados de los Dodgers no le dijeron nada al Sr. Turner mientras se dirigía al campo, lo que admitieron que pudo haber creado la impresión de que su conducta era aceptable”, informó Manfred a través de un comunicado.

“Nuestra investigación reveló información adicional relevante que, aunque no exonera al Sr. Turner de la responsabilidad por su conducta, ayuda a contextualizar por qué eligió dejar la sala de aislamiento y regresar al campo”.

"Cierro este asunto aplaudiendo a Justin por aceptar la responsabilidad, disculparse y comprometerse a dar un ejemplo positivo en el futuro”, finalizó.

Major League Baseball has completed its investigation of the events following the Los Angeles Dodgers Victory in Game Six of the World Series. The following statements from MLB, Justin Turner, and the Dodgers were released today. pic.twitter.com/cVu1E6g7lT

