The Undertaker dirá adiós a la WWE en Survivor Series 2020

El 2020 marcará la despedida del legendario luchador The Undertaker en WWE durante el evento Survivor Series.

Así lo informó la empresa a través de un comunicado, en donde reconocerán la carrera de 30 años en donde marcó una época en los cuadriláteros.

“Como parte de la despedida final y el 30 aniversario de Undertaker, WWE está celebrando "30 años de The Deadman" durante noviembre, incluidos los documentales recientemente debutados "Meeting The Undertaker" y "WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer" en WWE Network, así como "The Mortician: The Story of Paul Bearer", que se estrena este domingo, y "Brothers of Destruction", que se estrenó en octubre en el Festival de Cine de Austin y se transmitirá en WWE Network el domingo 15 de noviembre”, se lee en el boletín.

Anteriormente, la compañía informó que la edición del 2020 de este evento anual será dedicada a la icónica carrera del también denominado 'Hombre Muerto'.

Es uno de los personajes con las carreras más largas y que puede presumir muchas de las mejores luchas de la historia, además, contó con una racha invicta en WrestleMania de 21 años.

Cartelera confirmada para el adiós de Undertaker

Lucha por equipos Survivor Series: RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y un participante por anunciar) vs SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, y tres participantes por anunciar)

RAW (AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, y un participante por anunciar) vs SmackDown (Kevin Owens, Jey Uso, y tres participantes por anunciar) Lucha por equipos Survivor Series: RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Mandy Rose, y Lana) vs SmackDown (Bianca Belair, y cuatro participantes por anunciar)

RAW (Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Mandy Rose, y Lana) vs SmackDown (Bianca Belair, y cuatro participantes por anunciar) Lucha de Campeones Mundiales : Randy Orton (RAW) vs Roman Reigns (SmackDown)

: Randy Orton (RAW) vs Roman Reigns (SmackDown) Lucha de Campeonas Femeninas : Asuka (RAW) vs Sasha Banks (SmackDown)

: Asuka (RAW) vs Sasha Banks (SmackDown) Lucha de Campeones por Parejas : The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston – RAW) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford – SmackDown)

: The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston – RAW) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford – SmackDown) Bobby Lashley (USA – RAW) vs. Sami Zayn (Intercontinental – SmackDown)

