Jesse Carrasquedo, el niño piloto que buscará ser el sucesor de Checo en F1

Ser piloto de la Fórmula 1 es un sueño que muchos tienen, pero que pocos pueden cumplir, pues la categoría reina del deporte motor, cuenta únicamente con 20 asientos, por lo que las posibilidades de llegar al Gran Circo, son muy pocas.

Muestra de ello es la selecta lista de los mexicanos que han estado en la F1. Actualmente, Sergio Pérez es el representante de toda una nación; sin embargo, su futuro para 2021 es incierto, ya que no continuará con Racing Point. Pese a ello, el deportista tapatío ya tiene un pupilo, Jesse Carrasquedo, el niño piloto de 13 años que aspira a ser el sucesor de Checo.

Jesse comenzó su camino en las pistas a los cinco años de edad. Para 2021 buscará dar el salto a la Fórmula 4 de España, para tener una mayor competencia en Europa e ir forjando su camino profesional, con el objetivo de ir escalando categorías, hasta cumplir el sueño de estar en Fórmula 1.

Foto tomada: Facebook: @JesseADriver

"Mi sueño sigue siendo la Fórmula 1. Mis papás me apoyan muchísimo. Mi mamá siempre ve todas mis carreras, mi papá no siempre puede por cuestiones laborales, pero me apoya", mencionó el adolescente a Milenio.

Sergio Pérez y Antonio, hermano de Checo, han sido guías en la corta carrera de Jesse, por lo que se inspira y apoya en ellos para dar pasos firmes en su carrera. "Estoy dispuesto a sacrificar todo. checo me ha contado su historia y cómo fueron sus primeros años. Yo estoy dispuesto a sacrificarme para conseguir mi sueño", añadió.

Jesse Carrasquedo reveló que Checo Pérez le aconseja constantemente que aprenda del coche. "Me dice que sepa de mecánica y que conozca más en la parte técnica. Me dice qye siempre esté ahí, que aprenda del coche, que sienta".

Foto tomada: Facebook: @JesseADriver

