Chiquimarco reemplazaría a Eduardo Brizio como analista arbitral en TUDN

Eduardo Brizio, analista arbitral de TUDN, podría abandonar la televisora de Chapultepec, por lo que su lugar lo tomaría el ex silbante Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como Chiquimarco.

De acuerdo a la información del periodista Ignacio Suárez, Lalo Brizio tendría algunas problemáticas con sus compañeros en TUDN, específicamente con Marc Crosas, ex jugador de Cruz Azul y actual comentarista deportivo, con quien sostuvo una discusión a través de Twitter, luego de que Marc consideró que le falta criterio en su análisis arbitral, debido a que su hermano es el presidente de la Comisión de Arbitros.

Me cuesta creerlo, pero me dicen que hay cambio de analista arbitral en @TUDNMEX

Sale @lalobrizio

Entra @ChiquimarcoMx

¿Influiría el pleito con @marccrosas ? Sería una estupidez,

Espero que NO sea el caso.

De esas cosas incomprensibles.

Ojala rectifiquen.

¡Suerte mi Lalo! pic.twitter.com/6xS3dnkrlr

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) November 10, 2020