¡Histórico! Abraham Ancer, primer mexicano en liderar el Masters de Augusta

El golf le sigue dando alegrías al deporte mexicano. A unos cuantos días del histórico triunfo de Carlos Ortiz en el Houston Open, Abraham Ancer brilló este viernes en el Masters de Augusta, al convertirse en el primer mexicano en liderar el torneo más prestigioso del Tour de la PGA.

El de Reynosa, Tamaulipas cerró la segunda ronda de manera exitosa, tras el birdie que convirtió en el hoyo 6, que lo llevó a ser colíder. Pero ya en el hoyo 8, con otro birdie, Ancer se instaló como líder con 9 bajo par. Previamente, el la primera ronda, el golfista azteca culminó con un marcador de 68 golpes, cuatro bajo par.

Abraham Ancer, de 29 años de edad, por primera ocasión disputa el Masters de Augusta, y su debut en el certamen no pudo ser mejor. Aunque aún faltan dos rondas por disputar, pero sin importar el resultado, el número 21 del mundo, ya hizo historia para el deporte nacional, aunque buscará el título el próximo domingo.

Contending in his first appearance at #themasters. pic.twitter.com/UgEDunia0V

— The Masters (@TheMasters) November 13, 2020