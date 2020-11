OFICIAL: 'Canelo' Álvarez enfrentará a Callum Smith el próximo 19 de diciembre

Hay rival para Saúl ´Canelo´ Álvarez.

Será el campeón británico Callum Smith el siguiente contrincante del mexicano, el próximo 19 de diciembre, aunque aún no se define la sede.

A través de un video en vivo en Instagram, fue el mismo Canelo, acompañado de su entrenador Eddy Reynoso, quien confirmó su primera pelea de este 2020, en donde espera que haya aficionados.

Smith es el súper campeón AMB en las 168 libras, mientras que el Canelo es el campeón regular por el mismo organismo en la misma categoría.

🇲🇽 Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.

🇺🇸 I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 17, 2020