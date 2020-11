Julio César Chávez Jr. arremete: “me quiero retirar con dignidad, no como mi papá”

Siempre polémico, ahora Julio César Chávez Jr. arremetió contra su padre y aseguró que en el momento que llegue su retiro, quiere hacer de la mejor forma y no como lo hizo ‘el César del boxeo’.

En entrevista con Marca Claro, ‘el Junior’ sabe que aún le falta algo que darle a sus seguidores y al mundo del boxeo.

"Sigo boxeando porque me falta algo por darle al boxeo y porque quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá, (Julio César Chávez González) ya con mucha edad y en su peor momento, quiero terminar la carrera de una buena manera, que la gente vea que me retire bien del box y que no me quede nada por hacer", sentenció.

El sinaloense también señaló que aún no piensa en colgar los guantes a pesar de los últimos resultados.

“Estoy joven, no pienso en retirarme, aunque digan muchas cosas, pero al igual que todos ustedes, quiero verme boxeando unos rounds bien y tener la oportunidad que la gente me analice y vea si tengo cualidades y así enfrentar a los mejores; es el objetivo de esta pelea", indicó.

Por último habló que no existe un temor de enfrentar al argentino Nicolás Masseroni.

"Temor no, ya he boxeado con muchos que tienen ese récord o mejores, pero todos son diferentes, es un rival nuevo, joven y vamos a estar bien precavidos. Pega fuerte, pero vamos a tratar de estar mejor y sorprenderlo", comentó.

Cabe recordar que Julio César Chávez Jr. se enfrentará al Bam-bam Masseroni el próximo 27 de noviembre en un peso pactado.

