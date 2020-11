Totti supera el Covid-19 y confiesa lo mal que la pasó

Francesco Totti, leyenda de la Roma y el futbol italiano, confesó esta mañana que superó el Covid-19, aunque también dijo lo mal que la pasó durante los últimos 15 días; incluso, señaló que aún se encuentra débil.

"En las últimas semanas no he estado bien. Ahora, ya recuperado puedo decirles con alivio que tuve Covid-19", escribió en Instagram. "No fue un paseo por el parque. Fiebre que no bajaba, baja saturación de oxígeno y las fuerzas que se iban", añadió.

El ex futbolista dijo que el diagnóstico "fue un golpe al corazón"; sin embargo, agradeció a todas las personas que estuvieron con él en este proceso. "Ahora que todo ha pasado, quiero agradecer a los más cercanos a mí", puntualizó.

El Covid-19 ha afectado al mundo deportivo, en cuanto a los futbolístico, no ha sido la excepción, pues distintos jugadores a nivel internacional, han sufrido de ello, aunque por fortuna, la mayoría se ha recuperado con éxito.

