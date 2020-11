José Ramón Fernández se quiebra en llanto tras muerte de Diego Armando Maradona

Tanto deportistas como periodistas han recordado al astro argentino.

Uno de ellos fue el experimentado José Ramón Fernández, quien mostró su tristeza al recordar al ‘Pelusa’.

"En el 86, Maradona estaba en su apogeo. Me presenté con Maradona, que se había levantado tarde, y me dio una entrevista. Ahí lo conocí. Físicamente estaba bien, me dijo que ganaría el Mundial. Siempre transmitíamos al Napoli, era un jugador excepcionalmente bueno. Me duele, me entristece. Rompió las barreras del futbol. Personalmente, a pesar de los problemas que tenía, en la cancha era un gran futbolista", dijo José Ramón Fernández para ESPN.

José Ramón no pudo contener el llanto al recordar a Diego Armando Maradona. VIDEO 👇https://t.co/jxedKcqCDM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 25, 2020

El periodista también lamentó la pérdida del Diego a través de redes sociales.

ME DUELE Y MUCHO!

Según prensa argentina, muere Diego Armando Maradona

Una de las mayores figuras del fútbol Mundial. Ganó Mundial México ‘86 jugando brillantemente. Fue subcampeón del Mundo Italia ‘90

Jugó en Boca Júniors, Barça,Napoli al cual hizo grande DESCANSA EN PAZ CRACK! pic.twitter.com/IsQFeh7yQS — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 25, 2020

