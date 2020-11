Recuerdan en redes el momento en que Maradona interpretó “La Mano de Dios”

Luego del inesperado fallecimiento del reconocido jugador de futbol Diego Armando Maradona, los internautas comenzaron a recordar el momento en que el reconocido jugador, interpretó su propia canción “La Mano de Dios” pero cambiando la letra a primera persona.

El emotivo momento forma parte de un documental llamado Maradona by Kusturica, donde además de la interpretación, tocan otros momentos importantes en la vida del astro argentino, desde sus mejores jugadas en la cancha, su etapa de adicciones hasta la militancia política que tenía así como la simpatía con personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales.

“La Mano de Dios", es una canción lanzada e interpretada a principios del 2000 por Potro Rodríguez y es ampliamente reconocida a nivel mundial y narra varios momentos importantes en la vida de Diego Armando acompañados con el reconocido coro “Marado Marado.”

Maradona singing 'La mano de Dios' (The hand of God). A song written in his honour by Argentinian singer Rodrigo before the singer died.pic.twitter.com/1djBVhCC9n

