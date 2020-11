Oribe Peralta asegura que su futuro en Chivas es incierto

La temporada aún no concluye y el futuro de Oribe Peralta en Chivas aún no está definido.

En entrevista con Marca Claro, fue el mismo atacante quien aseguró que su futuro es incierto dentro de la institución rojiblanca.

"El futuro es incierto, por la pandemia he dejado de hacer planes y estoy tratando de disfrutar, me queda 1 año de contrato, pero hay decisiones que no dependen de mí", comentó en la entrevista.

Al ser cuestionado acerca de su rol dentro y fuera del campo de juego, en donde busca continuar ayudando al equipo.

"Yo hago todo lo que está en mis manos, trabajo para el beneficio del grupo, desde donde me toque jugaré el partido con la máxima intensidad", aseguró.

Con la victoria sobre las Águilas del América, sabe que el camino aún es complicado pero que parte del trabajo está hecho.

"La clave está en nosotros ir con la valentía e inteligencia de buscar otro gol, tenemos que hacer goles para avanzar en la serie y obligar al América para que busque el partido. Con la calidad del equipo podemos lograr el triunfo, tenemos que saber manejar la ventaja".

Por último aseguró que no pudo apoyar más a los jóvenes, quienes se han visto involucrados en las últimas polémicas del club.

"Me daba impotencia de no poder ayudar a los jóvenes que no tomaron buenas decisiones. Cada uno es responsable de las decisiones que toma, cada uno se beneficia o perjudica por ellas", finalizó.

