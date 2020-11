Raúl Jiménez sufrió fractura de cráneo y tuvo que ser operado

El delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez fue operado de una fractura en el cráneo que se produjo en un choque de cabezas con el central brasileño David Luiz durante el partido ante el Arsenal en el Emirates Stadium (1-2).

"Raúl se siente cómodo tras una operación anoche, a la que se sometió en un hospital de Londres. Desde entonces ha visto a su pareja Daniela y ahora está descansando. Permanecerá en observación durante unos días mientras comienza su recuperación", señalaron los 'Wolves' en un comunicado.

En el minuto 5, a la salida de un córner, Jiménez y David Luiz chocaron sin querer sus cabezas al saltar a por el balón y ambos quedaron tendidos sobre el terreno de juego. El brasileño quedó visiblemente dolorido, pero la peor parte se la llevó el mexicano, inconsciente y que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado a un hospital.

"El club desea agradecer al personal médico del Arsenal, los médicos del Servicio Nacional de Salud, el personal del hospital y los cirujanos que, gracias a su habilidad y pronta respuesta, fueron de gran ayuda. El club pide privacidad para Raúl y su familia, antes de que se proporcionen más actualizaciones a su debido tiempo", concluyó el escrito del club de la ciudad de Wolverhampton.

Luiz & Jimenez collision 😫😫 Hope Jimenez is ok, Luiz is up. Jimenez definitely not good! #jimenez #luiz #wolves #ARSWOL pic.twitter.com/0ElZH2TG68

— Richard Ladd (@RichardLadd_1) November 29, 2020