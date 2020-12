Sacerdote revela las últimas confesiones de Diego Armando Maradona

El sacerdote Gustavo Rubio, quien confesó a a Diego Armando Maradona en septiembre de 2019, habló sobre el fallecimiento de la leyenda argentina, revelando algunas de las declaraciones que el eterno '10' le hizo aquella ocasión.

"Diego me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir. Me dijo que lo único que quería era paz", señaló en el programa Mañana Sylvestre en Radio 10.

El cura confesó que se sorprendió cuando lo mandó a llamar Diego Maradona, acontecimiento que se dio en su llegada al banquillo de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Me llamó la atención que Maradona llamara a un cura. Pensé mal, pensé que era para sacar la mufa y no. Cuando llegamos lo esperamos un rato, y cuando nos encontramos me llamó mucho la atención que me pidió que lo bendijera a él y al equipo de parte de Dios, pero a él en especial para su vida y lo que viviera de ahí en adelante”.

El sacerdote recuerda con agrado cuando sacó el frasco de óleo para la unción, en ese momento Maradona exclamó: "¡Uh, el aceitito!". “Cuando a su mamá, Doña Tota la vida se le ponía muy dura iba a la parroquia y el cura le daba ‘el aceite’ para llenarla de fuerza y salir adelante”.

"Yo me mandé muchas cagadas en la vida, muchas, y me arrepiento, pero tuve cosas buenas en la vida", fueron las palabras de Maradona.

"A mí me impresionó que Diego pudiera reconocer las faltas, las macanas que uno se manda, y me dijera: ‘Yo no soy ejemplo para nadie’. Era importante que quisiera reconocer sus límites y su pequeñez. Maradona me contó que su vuelta a la Iglesia estuvo inspirada sobre todo por la vida y fe de su madre, que ella aprendió la fe simple y quería ponerla en práctica", recordó el cura.

