Dez Bryant da positivo por Covid-19 y renuncia a la temporada

El Covid-19 continúa golpeando a los equipos de la NFL, y uno de los más afectados ha sido Baltimore Ravens, en donde perdieron a su receptor Dez Bryant.

Previo al encuentro frente a Dallas Cowboys, Bryant dio positivo, siendo retirado del entrenamiento y puesto en cuarentena de manera inmediata, algo que molestó al jugador.

Bryant anunció en su cuenta de Twitter que no pudo jugar el partido por culpa del Covid-19, anunciando que se retirará por el resto de la temporada.

"Dime por qué me retiran del calentamiento para que pueda ir a hacerme la prueba … la mierda salió positiva. Di positivo para Covid WTF. Lo loco es que tengo la misma maldita rutina, esta mierda no tiene sentido para mí".

Tell me why they pull me from warming up so I can go get tested… my shit come back positive… I tested positive for Covid WTF — Dez Bryant (@DezBryant) December 9, 2020

The crazy thing is i have the same damn routine…. this shit do not make sense to me — Dez Bryant (@DezBryant) December 9, 2020

Del mismo modo, el receptor de los Ravens cuestionó los protocolos y aseguró que no volverá a jugar en lo que queda de la temporada.

“Sí, voy a seguir adelante y dejarlo por el resto de la temporada … No puedo lidiar con esto”, señaló.

Yea I’m going to go ahead and call it a quit for the rest of the season… I can’t deal with this — Dez Bryant (@DezBryant) December 9, 2020

Since I tested positive for Covid before the game do the game stop or go on? @NFL — Dez Bryant (@DezBryant) December 9, 2020

El protocolo de la NFL dice que todos los jugadores y personal que estuvo en contacto con él deben ser monitoreados, por lo que podría haber más positivos en el equipo.

En esta temporada Dez Bryant disputó dos encuentros, en donde ha hecho cuatro recepciones, sumando 28 yardas totales.

