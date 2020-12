Felino Jr. se siente listo para adoptar su nuevo personaje en el CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para su último evento del año, la Copa Jr. VIP y uno de los aspirantes es Felino Jr. quien recibió el nuevo personaje de su padre, El Felino.

En conferencia con los medios, el heredero del luchador más rápido del mundo, aseguró que ya se quitó los nervios de portar tan histórica vestimenta.

"No me siento nervioso, pero sí es algo diferente, solo el personaje, seguiré como rudo, me siento bien en el bando rudo, ahora las circunstancias nos llevaron a este momento; no me impacto el cambio, todo esto fue por la solicitud de la gente y los medios de comunicación, cuando veía que la máscara de Tiger se vendía en los puestos me emocionaba, ahora espero que esto siga, solo me quité la barba para darle más parecido al personaje".

Por su parte el Felino, señaló: "Siempre y como padre, nos gusta llevar a nuestros hijos, ahora, él debe ser como lo desee, no quiero que sea como yo, simplemente quiero que él sea como él quiera; yo sé que él puede llegar hasta donde él quiera, es un amante de este deporte, se superará día con día".

Ángel de Oro listo para consolidarse en su nueva faceta

El gladiador lagunero Ángel de Oro lanzó la advertencia para lo que será su participación y la de su hermano Niebla Roja el próximo 25 de diciembre asegurando que ya sea a la buena o a la mala van a tratar de llevarse el triunfo, de modo que sigan callando bocas a todos esos que aseguran que el Consejo Mundial de Lucha Libre les regala los triunfos.

“Así es y lo acaban de decir, a los Chávez o los amas o los odias, y creo que la raíz de todo esto es por culpa de todos los villamelones que escribe que a los Chávez les regalan todo, pero nosotros nos preparamos todos los días, nosotros no somos de los que se preparan cuando hay torneo, nos preparamos todos los días desde hace más de 14 años, hasta para regalarte las cosas te las tienes que ganar, lo que dicen nos entra por un lado y nos sale por el otro”, dijo.

El lagunero reitera que “para eso nos hemos preparado, la gente dice que aquí nos regalan todo, las cosas no se regalan, se ganan con sacrificio en el gimnasio, en las luchas, el Consejo lo que te regala es la oportunidad porque ve que eres constante y que estás en el ojo del huracán”.

Atlantis Jr. quiere un histórico triunfo

Ante esto la responsabilidad de poner en alto el nombre del estandarte del CMLL es muy alta para dicho compromiso, el debutante Atlantis Jr sabe que en este tipo de torneos habrá la oportunidad de fraguar nuevas e inéditas rivalidades.

“Estaría encantado de buscar una rivalidad con un técnico, (por ejemplo) con un Carístico sería algo novedoso. Esa rivalidad con el Hijo del Villano III fue a causa del rencor, pero claro que no me quiero encasillar solamente con ese rival”.

Publimetro te recomienda