Gerardo Martino sobre Chicharito: "nadie juega por ser un goleador histórico"

El director técnico de la Selección mexicana, Gerardo Martino, habló sobre la ausencia de Javier Hernández con el combinado nacional, pues no es un secreto que el actual delantero del Galaxy, no atraviesa su mejor momento a nivel profesional, razón que lo ha alejado de las últimas convocatorias del Tricolor.

"Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección, eso no te sistiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no podemos hacerlo", señaló el estratega argentino a ESPN.

El Tata Martino evitó hablar del desempeño de Chicharito Hernández en la actualidad, pues considera que tampoco el Galaxy, como equipo, pasa un buen momento. "No quiero entrar en el análisis de su momento. También se tiene que ver el momento del Galaxy, no le ha ido bien".

El director técnico del Tricolor tiene su confianza puesta en Raúl Jiménez, al menos así lo ha dejado ver desde su llegada al banquillo nacional; sin embargo, no descarta convocar nuevamente a Javier Hernández, sí así lo cree conveniente.

