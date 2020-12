Neymar: "No se me pasa por la cabeza irme del PSG"

Aunque se ha rumoreado un posible regreso al Barcelona en las siguientes temporadas, Neymar aseguró que está feliz en París y quiere mantenerse por varios años más.

Tras la victoria frente al Istanbul 5-1 en donde marcó tres goles insistió en que no piensa en irse de París. "Estoy muy feliz aquí. Estoy muy feliz en el club, con mis compañeros. La idea de irme no se me pasa por la cabeza. Tenemos que discutir. Tenemos una muy buena relación, en ver qué pasará en el futuro", aseguró.

Con esto aleja las posibilidades de volverlo a ver en dupla con Messi, a pesar de que hace unas semanas señaló que le gustaría volver a jugar juntos. "Estoy muy feliz aquí en París", subrayó.

También alejan las propuestas de varios precandidatos a la presidencia del Barcelona en donde ya han expresado su opinión favorable al regreso del brasileño al Barça.

Publimetro te recomienda