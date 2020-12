Sebastian Coltescu, árbitro del PSG-Istanbul, asegura no ser racista

Tan solo 24 horas después de la polémica, el árbitro Sebastian Coltescu, acusado de actos de racismo en contra de Pierre Webó, aseguró que él no es ningún racista.

En entrevista con Rumania Pro Sports, el colegiado confesó que solo busca ser una buena persona. “Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista, al menos eso espero”, confesó el cuarto árbitro del encuentro entre PSG e Istanbul.

Tras la polémica en el Parque de los Príncipes, el colegiado no ha recibido apoyo de sus compañeros, ya que el asistente de línea Ovidiu Hategan prefirió no declarar en torno a la situación y así se expresó en redes sociales.

“No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente estamos desolados, pero respete nuestro silencio”, comentó.

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020

Las acciones de Coltescu no quedaron solo en el ámbito deportivo ya que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también condenó los comentarios del árbitro. “Estamos incondicionalmente en contra del racismo y la discriminación en el deporte y en todos los ámbitos de la vida. Creo que la UEFA tomará las medidas necesarias”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

El partido se reanudó este miércoles a partir del minuto 14 con un cuerpo arbitral diferente; antes de que comenzara se realizó una protesta por parte de los jugadores en la mitad de la cancha en contra del racismo.

