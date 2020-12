Sancionan a Checo Pérez en Abu Dabi y saldrá en la última fila el domingo

Pese a concluir en la séptima posición en las primeras dos prácticas y a espera de la tercera y la clasificación, el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, fue sancionado este viernes, por lo que largará desde la última fila este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1.

La penalización para el deportista tapatío se dio debido a que Racing Point le cambió el motor a su monoplaza, siendo la cuarta ocasión que esto sucede, por lo que ya se excedieron del número de veces autorizado.

An impending PU penalty means there's one clear objective for @SChecoPerez in practice 🧑‍🎓#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/lvd0fQDbu3

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 11, 2020