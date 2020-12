Javier Aguirre es presentado oficialmente con Rayados: "La gente me debe de exigir"

Rayados de Monterrey presentó oficialmente a Javier Aguirre como su nuevo entrenador para las siguientes cuatro temporadas.

En conferencia de prensa “El Vasco” se comprometió con el club a conseguir los objetivos del plantel.

"Es un compromiso enorme con la gente que nos sigue, familias enteras que yo he visto estos 2 o 3 días, como quieren al club como se entregan y bueno ante eso no puedes fallar, hay que intentar ganar todas las competencias en las que estamos", aseguró Aguirre.

Al ser cuestionado sobre su elección por Monterrey tras su paso por el Viejo Continente, señaló que el proyecto planteado por Duilio Davino fue muy atractivo.

“El proyecto que me planteó Duilio es algo que no podía rechazar, un equipo ganador y con una filosofía que empata mucho con mis ideas”, dijo.

🎙️| ''Es un equipo ganador, protagonista y exigente, estoy preparado y el plantel está muy completo'', Javier Aguirre 🧢#ComentarioRayado 💬#ArribaElMonterrey 💙⚪ pic.twitter.com/pPN8AmGlRB — Rayados (@Rayados) December 11, 2020

Acerca de la rivalidad con Tigres, sentenció que pondrán todo su empeño para conseguir el triunfo en el clásico regio y sobre todo si es en una final.

"La gente marca en el calendario ese partido (clásico regio), es una rivalidad deportiva que trasciende al estado de Nuevo León" "Pondremos todo nuestro empeño para poder ganarle a los Tigres y si es en final mejor", aseguró.

Javier Aguirre presumió haber tenido un muy buen primer día de trabajo, de hecho habló un poco de las inquietudes de sus nuevos jugadores, a quienes avisó, que solamente jugarán los que le pongan empeño en los entrenamientos.

“Están motivados, muchos de ellos se acercaron y me preguntaron del mundial. todo mundo quiere ir a Europa y yo aparte de eso, les transmití ciertas ideas futbolísticas, creo que caí de pie con el plantel. Les dije que como se entrena se juega y si ellos entrenen bien tendré 25 o 30 titulares, no jugará el más guapo, ni el más viejo, ni el que más cobra, a aquí van a jugar los once que mejor entrenen”, manifestó el estratega mexicano.

Aguirre planteó que si tiene un objetivo claro en su regreso al futbol mexicano. “Dejarlo todo por el equipo y que la afición se sienta orgulloso de sus jugadores, la misión para asumir la dirección técnica", finalizó.

Rayados de Monterrey terminó en el quinto puesto, pero cayó eliminado frente a Puebla en la etapa de reclasificación.

#RayadosEnDirecto Presentación de nuestro Director Técnico Javier Aguirre https://t.co/ZjnJS6mfR1 — Rayados (@Rayados) December 11, 2020

Publimetro te recomienda

Candidato a presidencia del Barcelona, ofrece pizzas y tatuajes a sus votantes Jordi Farré dio a conocer algunas de sus propuestas y sorprendió con algunas promesas como la renovación de Lionel Messi