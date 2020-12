"Volveré pronto", Raúl Jiménez tras accidente en la Premier League

El pasado 29 de noviembre, Raúl Jiménez encendió las alarmas, luego de salir del terreno de juego inconsciente, tras un fuerte choque de cabezas que tuvo con David Luiz, durante el encuentro entre el Arsenal y el Wolverhampton.

Posteriormente se informó que el atacante mexicano sufrió una fractura de cráneo, situación por la que tuvo que ingresar al quirófano. Por fortuna, su evolución ha sido favorable, ahora se encuentra en casa junto a su familia, en donde ya comenzó con su rehabilitación.

Evidentemente lo más importante es la salud de Jiménez; sin embargo, los aficionados al futbol se preguntan: ¿podrá regresar pronto a las canchas?, y aunque no hay una respuesta concreta, todo dependerá de su evolución.

Incluso, el mismo futbolista publicó a través de su cuenta de Twitter: "Volveré pronto", frase que ocupó para responder los buenos deseos de el músico y compositor, Robert Plant.

Thank you, I’m gonna be back soon 👍🏼💪🏼 https://t.co/STT9qUewe1

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) December 11, 2020