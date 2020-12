VIDEO: Basquetbolista se desmaya en pleno partido y lo reportan en "estado crítico"

Keyontae Johnson es una de las estrellas del baloncesto universitario en Estados Unidos; incluso, suena para llegar en un futuro a la NBA. Sin embargo, este sábado el alero encendió las alarmas, luego de desmayarse en pleno partido, cuando su equipo, los Florida Gators enfrentaban a los Seminoles.

Johnson regresó a la cancha tras un breve descanso, y fue ahí en donde cayó tendido. El juego se paró inmediatamente y el personal médico ingresó para atenderlo, sus compañeros, impactados y preocupados, no hicieron más que arrodillarse y pedir por el jugador.

Instantes después, subieron a Keyontae a la ambulancia, en donde fue trasladado al hospital. Al momento, lo reportan en "estado crítico pero estable", así lo informó un portavoz del equipo, aunque aún no hay un reporte médico oficial.

El entrenador Mike White, canceló las entrevistas posteriores al partido, pues se trasladó al hospital para estar pendiente de la salud de su jugador. Incluso, medios locales aseguran que pasará la noche ahí, junto a la familia de Johnson.

"Por favor, sigan orando por Keyontae Johnson y su familia. Todos lo amamos", escribió el entrenador en su cuenta de Twitter.

Please keep praying for @Keyontae and his family. We all love him.

— Mike White (@MikeWhiteUF) December 12, 2020