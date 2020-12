El futbol cambió tras el abandono en el PSG-Istanbul: Pierre Webó

Tras la histórica decisión de los jugadores del PSG y el Istanbul en donde abandonaron el encuentro tras un insulto racista sobre Pierre Webó, el ex jugador aseguró que el futbol ha cambiado para siempre.

En entrevista con Daily Mail, Webó aseguró que el 8 de diciembre marcará un antes y un después tras esta decisión.

“Habrá un antes y un después tras esto del 8 de diciembre. Esto sucedió a un alto nivel. Esto significa que todo hacia abajo, si escuchan algo, puede hacer que los jugadores se detengan porque el 8 de diciembre en la Liga de Campeones, algunos chicos hicieron eso”, dijo Webó.

El asistente camerunés recordó cual es el principal ingrediente del futbol.

“Ese momento da mucha importancia a los jugadores porque el futbol sin jugadores no es futbol. Me siento como si finalmente los jugadores están unidos. Ellos son serios. Se van por completo. Estaba orgulloso, no solo por mí, sino en general”, dijo al Daily Mail.

Cabe recordar que el encuentro entre el PSG y el Istanbul fue reprogramado 24 horas después de que el cuarto árbitro insultó a Pierre Webó, llamándolo “negro”.

