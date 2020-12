Pumas recupera a sus lesionados para la final de vuelta ante León

Buenas noticias en Pumas. Andrés Lillini, director técnico del conjunto universitario, confirmó esta noche en el Día de Medios, que los lesionados que tenían, están recuperados para disputar la gran final de vuelta ante León, la cual se llevará a cabo este domingo en el Nou Camp.

Sin embargo, el estratega argentino señaló que le tocará decidir de último momento, quien sí jugará de inicio y quien no. Además de que Alfredo Talavera y Juan Manuel Iturbe, probarán este domingo por la mañana, para determinar si están cien por ciento listos.

Sobre Facundo Waller y Favio Álvarez, dijo que ambos "ya están".

Andrés Lillini se ha llevado los elogios de todos los amantes del futbol mexicano, pues pese a tomar al equipo a tres días de arrancar el torneo, hoy los tiene en una final, hecho que también le reconoció Ignacio Ambriz, técnico de León.

Pese a ello, Lillini considera que la Fiera sigue siendo el favorito para coronarse en el Guard1anes 2020. "Víctimas no somos, porque no somos un equipo para dar lástima. Desde la primera fecha, nadie está a nuestro favor, pero eso no nos transmite nada, nos criamos en este semestre con eso", puntualizó.

En toda la fase regular, Pumas perdió una sola ocasión, y precisamente fue ante el León. Ante ello, Lillini puntualizó que habrá un cambio táctico al de aquel encuentro.

En el encuentro de ida, el marcador quedó igualado a un gol.

